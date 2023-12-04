Теперь, кажется, игра получила окончательную дату релиза

Долгожданное возвращение стратегии Homeworld обернулось новой датой релиза – 8 марта 2024 года. Это событие, о котором сообщается среди поклонников научной фантастики, стало предметом внимания не только из-за самого факта возвращения игры, но и из-за долгих пертурбаций в ее релизном графике.

реклама

Авторы анонсировали окончательную дату достаточно умеренно, словно подчеркивая, что эта стратегия всегда стремилась к выпуску в предполагаемые сроки. Этот поход добавляет атмосферу уверенности в успешном завершении проекта.

Homeworld 3, запланированная к запуску 8 марта 2024 года, обещает фанатам уникальный опыт благодаря улучшенному визуальному оформлению и инновационным механикам игры. Это создаст иммерсивное взаимодействие, на которое так долго надеялись поклонники жанра.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Тем не менее, стоит отметить, что эта стратегия вызывала недоумение у фанатов своими многократными изменениями в релизных сроках. Начиная с 2022 года, затем переносясь на 2023-й, а затем на февраль 2024-го, Homeworld 3, кажется, нашла свою окончательную дату в марте 2024 года. Остается надеяться, что данная дата станет окончательной, и игровое сообщество наконец сможет насладиться продуктом без дополнительных переносов.