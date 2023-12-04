Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Homeworld 3 наконец определилась с окончательной датой релиза после трех отсрочек
Теперь, кажется, игра получила окончательную дату релиза

реклама

Долгожданное возвращение стратегии Homeworld обернулось новой датой релиза – 8 марта 2024 года. Это событие, о котором сообщается среди поклонников научной фантастики, стало предметом внимания не только из-за самого факта возвращения игры, но и из-за долгих пертурбаций в ее релизном графике.

реклама

Авторы анонсировали окончательную дату достаточно умеренно, словно подчеркивая, что эта стратегия всегда стремилась к выпуску в предполагаемые сроки. Этот поход добавляет атмосферу уверенности в успешном завершении проекта.

Homeworld 3, запланированная к запуску 8 марта 2024 года, обещает фанатам уникальный опыт благодаря улучшенному визуальному оформлению и инновационным механикам игры. Это создаст иммерсивное взаимодействие, на которое так долго надеялись поклонники жанра.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Тем не менее, стоит отметить, что эта стратегия вызывала недоумение у фанатов своими многократными изменениями в релизных сроках. Начиная с 2022 года, затем переносясь на 2023-й, а затем на февраль 2024-го, Homeworld 3, кажется, нашла свою окончательную дату в марте 2024 года. Остается надеяться, что данная дата станет окончательной, и игровое сообщество наконец сможет насладиться продуктом без дополнительных переносов.

#новости #техника #техника apple
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пропавшие баки ракеты Vega обнаружены на свалке
Sony убирает сериалы из PlayStation Store в США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия бьёт рекорды по поставкам сжиженного газа в Европу — больше всего покупает Франция и Бельгия
3
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
6
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 43% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
32
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
2
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
22
Rolls-Royce: водородные самолеты не будут играть роли, будущее за чистым топливом
1
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
66
Китай строит гигантский подводный детектор нейтрино для поиска происхождения космических лучей
+
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
3
WP: ВКС РФ превосходят украинские воздушные силы – МиГ-29 не могут ни обнаружить, ни догнать Су-35
3
FP: ВСУ были нужны танки Leopard для атаки, но из-за своей слабости немецкая техника держит оборону
1
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
7
AALTO планирует обеспечить доступ к интернету по всему миру с помощью солнечных дронов
+
Военный эксперт рассказал об уникальных преимуществах российского дрона «Ланцет»
+
Обновленные первые сборы «Аквамен 2» указывают на провал
+
Су-34 получил возможность использовать одновременно 4 "умных" ФАБ-500 и показал это на видео
1
Исследователям из Германии удалось провести наиболее точное измерение вращения Земли
+
В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
+
Обновление Windows 11 23H2 снижает производительность. Возможная причина антивирус от Microsoft
7
В РФ снизились зарплаты программистов – выгоднее работать на стройке или доставлять фастфуд
4

Популярные статьи

8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
11
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
36
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
6
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
15
Почему китайский самолет "пухлая девчонка" Xian Y-20 так напугал США
3
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
2
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
10
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
11
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+

Сейчас обсуждают

swr5
15:38
Что такое Moody? Мудаки, которые обслуживают интересы США. Почему вообще надо обращать на этих мудил внимание, непонятно.
Акции китайских компаний рухнули на фоне ухудшения прогноза Moody's для рейтинга КНР
Weismar
15:37
Про 7600 в этой статье всё сказано верно, цена та же что у 4060, но минус куча крутых функций, таких как DLSS, FG, DLDSR, она жрёт 115 w и меньше греется соответственно. А конкурентом 3050 была 6600, ...
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Алексей Сизиков
15:36
Имелось ввиду, что замена проще в плане вытащил и поставил новую. Чтобы поменять процессор придётся вынимать плату, и потом заново все подключать к ней. Именно поэтому 90-95% всех сборок не изменны в ...
8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
Роман Кузько
15:34
А почему 3060ти, когда 4060ти?
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Арман Шарапов
15:31
Я уже приготовился "разбег взять"! :)
Nvidia объявила о розыгрыше 20 подарочных карт на 500 долларов в честь выпуска 500 игр с RTX-лучами
Алексей Ланин
15:29
Сюжетку проходить не пробовал?
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
Иосиф Джугашвили
15:27
А почему 3060ти говно?
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Weismar
15:26
https://www.dns-shop.ru/product/fcc761c272a5ed20/videokarta-powercolor-amd-radeon-rx-6500-xt-itx-axrx-6500xt-4gbd6-dh/ https://www.dns-shop.ru/product/7f1a9ae25773ed20/videokarta-inno3d-geforce-gtx-1...
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Роман Кузько
15:26
"Radeon RX 7600, которая лишь немного быстрее, чем Radeon RX 6650 XT" И? А еще она медленнее чем rx6900xt, можно хоронить короче Почему сравнивают с 6650хт, если надо со своим предшественником, как 4...
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Алексей Сизиков
15:24
10 не уничтожена, наоборот она теперь стабильная, как 7,
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем