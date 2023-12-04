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Nata15
Представлен GUIDi - умный ремень, новая альтернатива трости для незрячих
Встроенные в него камера и электроника анализируют окружение, предупреждая пользователя о возможных столкновениях

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Гонконгская компания AI Guided совершила прорыв в области технологий в помощи людям с ограниченными возможностями зрения, представив инновационное устройство GUIDi. Это устройство на поясе, созданное как современная альтернатива традиционной трости для незрячих, объединяет в себе передовые технологии и искусственный интеллект для обеспечения безопасности и независимости пользователей.

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Сердцем GUIDi является фронтальный модуль с двумя камерами, способными сканировать окружающую среду на 8-мегапиксельном уровне. Используя алгоритмы искусственного интеллекта в реальном времени, устройство распознает статичные объекты, такие как деревья, дорожные знаки и другие препятствия, предостерегая пользователя о возможных столкновениях.

Четыре блока тактильной обратной связи на поясе реагируют на обнаруженные препятствия, вибрируя и передавая информацию пользователю о направлении опасности. Уникальность GUIDi проявляется в его дальности действия до 5 метров, что делает устройство эффективным и гибким в использовании.

Фирменное мобильное приложение, совместимое по Bluetooth, предоставляет пользователям возможность установить точку назначения, которую GUIDi автоматически направит их. А встроенный аккумулятор на поясе обеспечивает впечатляющие 10 часов автономной работы, гарантируя надежное сопровождение.

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С учетом доступности для незрячих пользователей, кнопки на устройстве дополнительно обозначены шрифтом Брайля, что подчеркивает стремление AI Guided создать не просто технический продукт, но и решение, с учетом всех особенностей и потребностей своей целевой аудитории.

#новости #техника
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