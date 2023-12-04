Представленный жилой модуль представляет собой многоцелевую среду обитания (Multi-Purpose Habitat, МРН) для проведения исследований на спутнике Земли

Французский стартап Thales Alenia Space объединил свои усилия с Итальянским космическим агентством (ASI) с целью разработки жилого модуля для устойчивого пребывания человека на Луне. Этот модуль, известный как Multi-Purpose Habitat (МРН), представляет собой компактную и технологически продвинутую структуру, которая обеспечивает обитателям необходимую защиту от космической радиации и экстремальных температур на Лунной поверхности.

реклама

Основные характеристики МРН включают металлический цилиндр, способный регулировать свою ориентацию с помощью шарнирных ножек, оборудованных солнечными батареями для энергоснабжения и системой антенн для связи. Модуль обеспечивает надежную систему жизнеобеспечения, включая поддержание атмосферы, обеспечение воды и поддержание стабильной температуры внутри.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Проект прошел проверку со стороны NASA, подтверждая соответствие предложенной среды обитания требованиям проекта "Артемида". Это инициатива NASA, направленная на создание устойчивого присутствия человека на Луне. Разработка МРН представляет значимый шаг в направлении достижения этой цели, обеспечивая необходимую инфраструктуру для проведения научных исследований и обеспечения безопасного проживания членов экипажа на Луне.