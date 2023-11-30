Пользователь поделился своим опытом на Weibo, рассказав, как его часы обнаружили фибрилляцию предсердий, что было подтверждено врачом.

В последних новостях сообщается, что умные часы HUAWEI Watch 4 Pro смогли выявить серьезное заболевание у своего владельца, даже не связанное с экстренной помощью или падениями. Пользователь поделился своим опытом на Weibo, рассказав, как его часы обнаружили фибрилляцию предсердий, что было подтверждено врачом. Все началось с предупреждения от приложения HUAWEI Health, после чего владелец следовал рекомендациям, отправившись в больницу.

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24-часовой мониторинг ЭКГ выявил мерцательную аритмию, болезнь, которая может привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт. Благодаря своевременному обращению в медицинское учреждение, владелец избежал потенциальных опасностей и получил возможность начать лечение. Этот случай подчеркивает, что умные часы могут быть не только стильным аксессуаром, но и жизненно важным средством для мониторинга здоровья.