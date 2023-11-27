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Nata15
На новых тизерах Redmi Watch 4 — обзор дизайна и характеристик экрана
В преддверии презентации умных часов Redmi Watch 4 компания выпустила серию рекламных изображений будущей новинки

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В преддверии официальной презентации интеллектуальных часов Redmi Watch 4, компания Redmi представила ряд рекламных изображений, предоставляющих подробный обзор предстоящей новинки. Визуальные материалы демонстрируют не только визуальный дизайн устройства, но и варианты поставки с различными браслетами, а также раскрывают ключевые технические параметры устройства.

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Исходя из тизеров, известно, что Redmi Watch 4 будет оснащен алюминиевым корпусом и стальной "заводной головкой". Компания также сообщила о параметрах AMOLED-дисплея, который будет иметь диагональ 1,97 дюйма, обновление с частотой 60 Гц, и максимальную яркость подсветки на уровне 600 кд/м².

Дополнительные изображения демонстрируют разнообразие циферблатов и ремешков с механизмом быстрой смены, изготовленных из металла, ткани и фторэластомера в различных цветовых вариациях. Капсула часов, представленная на графиках, доступна в черном и серебристом исполнении. Касательно остальных характеристик, компания пока не раскрывает информации, однако утечки указывают на наличие водозащиты по стандарту 5 АТМ, модуля GPS, пульсометра и пульсоксиметра.

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Публичная презентация Redmi Watch 4 запланирована на 29 ноября в 14:00 по московскому времени, совпадая с анонсом новых смартфонов серии Redmi K70.

#новости 3080 ti
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