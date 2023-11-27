Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Представлен первый игровой ноутбук на Линукс - Tuxedo Sirius 16 на базе AMD
Компания Tuxedo Computers, специализирующаяся на создании портативных компьютеров на базе Linux, анонсировала первый игровой ноутбук

реклама

Tuxedo Computers сделала шаг вперед в мире геймерских ноутбуков, представив свое последнее творение — Tuxedo Sirius 16 Gen 1. Новинка, основанная на операционной системе Linux, стала первым в своем роде геймерским лэптопом от компании. Главными звездами этого устройства стали 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, который может достигать частоты впечатляющих 5,1 ГГц, и графический ускоритель Radeon RX 7600M XT с 8 Гб видеопамяти GDDR6.

реклама

Экран Sirius 16 Gen 1 тянет на себя взгляд своими 16,1 дюймами и разрешением 2560 × 1440 пикселей. С поддержкой обновлений до 165 Гц, этот дисплей, поставляемый панелью BOE, радует пользователей максимальной яркостью в 300 кд/м² и полным охватом цветового пространства sRGB. Устройство также не осталось в тени в плане хранения данных — два слота для твердотельных накопителей M.2 2280 позволяют развернуть емкость до 8 Тб, а слоты для оперативной памяти DDR5-5600 суммируются до внушительных 96 Гб.

Но, пожалуй, самой важной особенностью является использование программной платформы. Tuxedo Sirius 16 Gen 1 будет поставляться с предустановленной Tuxedo OS на базе Ubuntu и KDE Plasma Desktop. Компания также дарит пользователям программное обеспечение WebFAI, обеспечивающее доступ ко всем поддерживаемым дистрибутивам через удобный конфигуратор, а также возможность загружать драйверы Windows.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В связи с выделенным нишевым характером этого геймерского ноутбука его стоимость чуть выше, чем у сопоставимых моделей с Windows. Начальная версия устройства, оснащенная 16 Гб оперативной памяти и накопителем Samsung 980 PCIe Gen3 на 500 Гб, оценивается в €1699. Поклонники гейминга смогут приобрести этот инновационный продукт уже в середине следующего месяца.

#техника #техника apple
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

TES V: Skyrim преобразилась в спрайтовый экшен в стиле 90-х
Электроприцеп сокращает расход топлива грузовика на 30%+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
37
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
91
Forbes: у Украины есть сотни западных танков и боевых машин, но нет снарядов, сапёров и командиров
7
Глава «Интеграции» рассказала о проблемах Binance
+
Председатель Госдумы выступил с резким комментарием относительно «релокантов»
17
Анонс трейлера GTA 6 собрал 3 миллиона лайков в Instagram
+
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
3
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
9
Самый большой в мире айсберг сдвинулся с места впервые за несколько десятилетий
+
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
+
Sony признала PlayStation Portal полноценной консолью, а не простым гаджетом
3
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
3
В Китае усугубляется литиевый кризис, что повлияет на мировой рынок лития
+
В Иране представили гиперзвуковую крылатую ракету «Фаттах-2»
1
Показана Cyberpunk 2077 с трассировкой путей от NVIDIA и качественным модом на динамическую погоду
4
Welt: Новая модификация "Ланцета" опаснее предыдущей — сама выбирает цели и наделена системой ИИ
+
К актеру, озвучившему Майкла де Санта из GTA 5, на стриме приехал спецназ
1
Иран провёл успешные испытания своего второго прототипа самолёта Yasin
+
Пограничная служба Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать по паролю «картошка»
6
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
+

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
51
Обзор игровой мыши Acer OMW121
8
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
52
Демографическая яма в России и как с ней бороться
95
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
4
Эксперт из Польши подсчитал, сколько танков имеют в своём распоряжении европейские страны НАТО
3
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
6
О коррупции в Украине в оценке западных СМИ
32
F-8 Crusader – последний американский "пушечный" истребитель
+
Davy Crockett – ядерная "безоткатка", стоявшая на вооружении армии США в годы холодной войны
+

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
06:19
"В украине..." В дупе много чего рассказывают, только в 97% это неправда.
В Украине рассказали, что Залужный не имеет плана на 2024 год, при этом просит усилить мобилизацию
Lubitel 32
06:19
Зеленокожего дауна трудно убедить вообще в чем то. Даже аргументация четко построенная на основе фактов не берет "лобовое бронирование этих утырков". Для них существует "божественная связка" из i5 + ...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Zyamil' Murtazin
06:16
Не завидуй)
Ведущий стример России представил собственные игровые наушники
Zyamil' Murtazin
06:16
Че, али? Это от даркпроджектов уши, чувачок
Ведущий стример России представил собственные игровые наушники
BruteForce
06:10
Гагарин в космос летал и после него этот трюк повторили многие космонавты из разных стран. А вот на Луну почему-то с тех пор никто высадиться не смог. И только сейчас Илон Маск что-то подобное лунной ...
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
BruteForce
06:06
В какой такой телескоп можно увидеть американский флаг на Луне? До сих пор никто не видел!
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
Кирилл Григорьев
06:04
DLSS на каких каких настройках запускаете и пресет игры скиньте если не сложно
Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
BruteForce
06:04
Дебилушка, дружба закончилась, когда у вас антирусская политика стала государственной идеологией, когда вы в НАТО стали стремиться. Вот после этого и Крыма лишились и Донецка и Луганска. И это ещё не ...
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
BruteForce
06:00
Американские облигации хоть проценты приносят. Но можно и не покупать облигации, просто ЗВР будут лежать без процентов.
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
BruteForce
05:58
Ваши хохлы точно только лужи газифицировать умеют.
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем