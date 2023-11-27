Компания Tuxedo Computers, специализирующаяся на создании портативных компьютеров на базе Linux, анонсировала первый игровой ноутбук

Tuxedo Computers сделала шаг вперед в мире геймерских ноутбуков, представив свое последнее творение — Tuxedo Sirius 16 Gen 1. Новинка, основанная на операционной системе Linux, стала первым в своем роде геймерским лэптопом от компании. Главными звездами этого устройства стали 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, который может достигать частоты впечатляющих 5,1 ГГц, и графический ускоритель Radeon RX 7600M XT с 8 Гб видеопамяти GDDR6.

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Экран Sirius 16 Gen 1 тянет на себя взгляд своими 16,1 дюймами и разрешением 2560 × 1440 пикселей. С поддержкой обновлений до 165 Гц, этот дисплей, поставляемый панелью BOE, радует пользователей максимальной яркостью в 300 кд/м² и полным охватом цветового пространства sRGB. Устройство также не осталось в тени в плане хранения данных — два слота для твердотельных накопителей M.2 2280 позволяют развернуть емкость до 8 Тб, а слоты для оперативной памяти DDR5-5600 суммируются до внушительных 96 Гб.

Но, пожалуй, самой важной особенностью является использование программной платформы. Tuxedo Sirius 16 Gen 1 будет поставляться с предустановленной Tuxedo OS на базе Ubuntu и KDE Plasma Desktop. Компания также дарит пользователям программное обеспечение WebFAI, обеспечивающее доступ ко всем поддерживаемым дистрибутивам через удобный конфигуратор, а также возможность загружать драйверы Windows.

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В связи с выделенным нишевым характером этого геймерского ноутбука его стоимость чуть выше, чем у сопоставимых моделей с Windows. Начальная версия устройства, оснащенная 16 Гб оперативной памяти и накопителем Samsung 980 PCIe Gen3 на 500 Гб, оценивается в €1699. Поклонники гейминга смогут приобрести этот инновационный продукт уже в середине следующего месяца.