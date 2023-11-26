Компания DESTEN представила литий-феррофосфатные (LFP) батареи, способные достигать скорости зарядки 6C, что теоретически позволило бы среднестатистическому электромобилю заряжаться от 20% до 80% примерно за 6 минут

Компания DESTEN революционизирует отрасль энергетики, представив инновационные литий-феррофосфатные (LFP) батареи, способные поразить своей уникальной характеристикой - скоростью зарядки 6C. Это открывает новую эру для электромобилей, позволяя им заполнять свои аккумуляторы от 20% до 80% всего за 6 минут, что ставит DESTEN на передовую позицию в мире быстрозарядных технологий.

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Новые LFP батареи отличаются не только впечатляющей мощностью, но и высокой термической стабильностью, что делает их безопасными и эффективными. Уникальность этой технологии заключается в высокой плотности энергии без использования никеля или кобальта. Согласно последним данным DESTEN, новый тип LFP обеспечивает несравненный КПД в 99,5%, плотность энергии на уровне 160 Втч/кг и продолжительность службы до 80% после 5000 циклов зарядки. Эти батареи способны поддерживать стабильную температуру даже при максимальной мощности зарядки и в экстремальных условиях от -20 до +45 градусов по Цельсию.

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DESTEN выходит за рамки обычных технологических ограничений, открывая новые перспективы использования электрических автомобилей и стационарных систем хранения энергии. Согласно представленным данным, электромобили, оснащенные этими инновационными батареями, смогут уменьшить время зарядки на 80%, сокращая его до всего 4 минут и 40 секунд. Более того, DESTEN уже работает над следующим поколением LFP, амбициозно стремясь достичь температуры 10 °C, что сделает их идеальными для секторов с высоким потреблением энергии, включая хранение энергии от ветровых и солнечных электростанций.