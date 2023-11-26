Согласно новым данным, компания представит три смартфона, два ноутбука, умные часы и беспроводные наушники

В предстоящую среду, 29 ноября, компания Redmi готовится представить на своей презентации нечто грандиозное. По последним данным, на этом мероприятии ожидается не только три смартфона, но и два ноутбука, умные часы и беспроводные наушники. Официальные изображения всех новинок уже доступны для ознакомления.

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Согласно предварительной информации, презентация выйдет за рамки простого представления устройств. В центре внимания окажутся новые флагманские смартфоны Redmi K70, представленные базовой моделью, доступным Redmi K70E с процессором MediaTek Dimensity 8300 Ultra и топовым Redmi K70 Pro, на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Но это еще не все. Кроме того, на сцене появятся два новых ноутбука: 16-дюймовый RedmiBook 16 (2024) и 14-дюймовый RedmiBook 14 (2024).

Но не только смартфоны и ноутбуки станут главными героями этого события. Семейство новинок также расширится смарт-часами Redmi Watch 4 и полностью беспроводными наушниками Redmi Buds 5 Pro. Официальные тизеры уже дали представление о дизайне этих устройств. Redmi Watch 4 сохранит знаковую квадратную форму, но с угловатыми гранями и поворотным колесом вместо традиционной кнопки. А вот наушники Redmi Buds 5 Pro выглядят совершенно по-новому, представляя собой революцию по сравнению с моделью Redmi Buds 5, выпущенной ранее в этом году.

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Следите за обновлениями, чтобы узнать все детали о каждом устройстве на этой захватывающей презентации. Это событие обещает стать важным моментом для любителей технологий, предоставляя множество инноваций и перспектив.