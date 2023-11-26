Астрономы зафиксировали 15 ноября масштабное солнечное извержение, известное как корональный выброс массы (CME)

В пленительном танце космических явлений астрономы отметили 15 ноября великолепное событие — масштабный корональный выброс массы (CME) на Солнце. Этот космический фейерверк произвел настоящий взрыв, искажая магнитное поле нашей звезды.

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Энергия высокой скорости, освободившаяся в результате CME, принесла изменения температуры вдоль линий магнитного поля Солнца. Волны нарушили магнитное поле, вызвав значительное движение массы в космическом пространстве. Этот удивительный момент был запечатлен космическим аппаратом Солнечной и гелиосферной обсерватории (SOHO).

На визуализации виден величественный выпуклый след, за которым в потоке масс проносится центр, создавая впечатление подобия нити накаливания в лампочке. Европейское космическое агентство также предоставило видео, снятое спутником, где запечатлена эта космическая феерия.

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Данные наблюдений утверждают, что поток плазмы, освободившийся в ходе коронального выброса массы, не направлялся на Землю, избегая тем самым любых негативных последствий. Но стоит представить, что этот поток был бы направлен к нашей планете — через несколько дней после взрыва мы могли бы столкнуться с существенными вызовами в сфере связи и навигации. Такова тайна космических танцев.