Речь идёт о технологии, которую называют «Digital Пётр» и которая ранее использовалась для анализа записей российского императора Петра I

Сбербанк активно обсуждает перспективы сотрудничества с египетскими коллегами в реализации уникального проекта. На повестке дня - использование передового алгоритма искусственного интеллекта, известного как "Digital Пётр", для расшифровки древних египетских манускриптов. Эта технология, ранее успешно примененная при анализе записей российского императора Петра I, теперь может стать ключом к разгадке таинственных текстов древности.

реклама

Источник в Сбербанке, Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления, подчеркивает высокую сложность декодирования древнеегипетских манускриптов. Эта задача становится особенно критичной из-за хрупкости материалов, на которых написаны документы, таких как папирус, чувствительный к воздействию. Однако сотрудничество специалистов из России и Египта, обладающих солидным опытом в этой области, предоставляет уникальную возможность преодолеть эти трудности.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Вспоминая успешный опыт расшифровки рукописей Петра I, Ведяхин отмечает, что совместные усилия Сбербанка, Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук и Высшей школы экономики привели к созданию уникальной программы. Эта программа, обученная на 9 тысячах строк текста из разных периодов Петра I, достигла впечатляющего уровня точности декодирования - около 98%. Данный результат установил новый стандарт в мире, превосходя зарубежные проекты, которые редко достигают точности более 60%. Таким образом, проект "Digital Пётр" не только продолжает свои триумфы, но и открывает новую главу в исследовании исторических тайн.