Вместе с ней покупатели получат стикеры с персонажами мультсериала «Ми-ми-мишки»

VK продолжает удивлять пользователей новыми возможностями, представляя последний приход в семействе умных колонок - VK Капсула Нео в желтом цвете. Эта новинка, ставшая уже шестой в линейке, обещает не только выдающийся визуальный опыт, но и уникальный контент для своих владельцев.

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Помимо стильного желтого оттенка, который стал дополнением к черному, серому, синему, зеленому и оранжевому, VK Капсула Нео в этот раз предлагает эксклюзивные стикеры с персонажами известного мультсериала "Ми-ми-мишки". Таким образом, каждый пользователь не только обзаведется стильным гаджетом, но и получит уникальные элементы для его декорации.

Дмитрий Твердохлебов, директор направления умных продуктов VK, подчеркнул, что желтый цвет добавлен в ответ на запросы младших пользователей, которые предпочитают яркие оттенки. К тому же, приобретая эту колонку, пользователи получают не только стильный гаджет, но и возможность украсить его яркими стикерами.

Однако обновления не ограничиваются только внешним видом. Каждая покупка сопровождается подпиской на сервис VK Музыка на три месяца и онлайн-кинотеатр Wink, что делает этот продукт еще более привлекательным для взрослых пользователей, ценящих разнообразный контент.

Вдобавок к визуальным обновлениям, VK расширила функциональность своего умного помощника Маруси. Теперь, помимо возможности управлять умным домом, Маруся умеет рассказывать детям "Марусины сказки", спеть колыбельную, играть с ребенком и даже помочь выучить таблицу умножения.

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Таким образом, VK не просто представляет новую модель умной колонки, а создает целый опыт использования, сочетая яркий дизайн, уникальный контент и функциональность для разных категорий пользователей.