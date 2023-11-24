Если изменить дату на консоли на 6 ноября, пройти испытания Pyramid Mesa, а потом вернуть всё как было, можно получить все доступные предметы этого сезона, не тратя на них ни копейки

Неудачный старт Mortal Kombat 1: низкая активность онлайн, в отличие от своего предшественника Mortal Kombat 11, но вместе с тем впечатляющее количество микротранзакций, выделяющихся на фоне отсутствия обсуждений игрового качества. Однако в центре внимания появился неожиданный поворот событий – обнаружен уникальный баг, который позволяет осуществлять внутриигровые покупки совершенно бесплатно.

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Сообщество было проинформировано о данном открытии благодаря пользователю Twitter iScreamFGC. Оказывается, достаточно изменить дату на консоли на 6 ноября, успешно пройти испытания в Pyramid Mesa, а затем вернуть всё обратно, чтобы получить доступ ко всем предметам текущего игрового сезона, избегая финансовых затрат.

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Подтверждение работоспособности данного эксплойта поступило от игроков на Reddit, которые также подтвердили его эффективность на PlayStation 5. Однако существуют опасения, что данная уникальная возможность может быть скоро устранена, и те, кто воспользуется ею, рискуют столкнуться с блокировкой своей учётной записи.