Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Геймеры выявили метод получения контента в Mortal Kombat 1 без затрат
Если изменить дату на консоли на 6 ноября, пройти испытания Pyramid Mesa, а потом вернуть всё как было, можно получить все доступные предметы этого сезона, не тратя на них ни копейки

реклама

Неудачный старт Mortal Kombat 1: низкая активность онлайн, в отличие от своего предшественника Mortal Kombat 11, но вместе с тем впечатляющее количество микротранзакций, выделяющихся на фоне отсутствия обсуждений игрового качества. Однако в центре внимания появился неожиданный поворот событий – обнаружен уникальный баг, который позволяет осуществлять внутриигровые покупки совершенно бесплатно.

реклама

Сообщество было проинформировано о данном открытии благодаря пользователю Twitter iScreamFGC. Оказывается, достаточно изменить дату на консоли на 6 ноября, успешно пройти испытания в Pyramid Mesa, а затем вернуть всё обратно, чтобы получить доступ ко всем предметам текущего игрового сезона, избегая финансовых затрат.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Подтверждение работоспособности данного эксплойта поступило от игроков на Reddit, которые также подтвердили его эффективность на PlayStation 5. Однако существуют опасения, что данная уникальная возможность может быть скоро устранена, и те, кто воспользуется ею, рискуют столкнуться с блокировкой своей учётной записи.

#новости #техника #техника apple
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
5
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
5
Завершена утилизация "Лепсе" - самого радиоактивного судна в мире
1
Китайские компании предоставят оборудование и технологии для производства каменной ваты в России
6
В ОАК собрались создать истребитель шестого поколения и рассказали о его признаках
8
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
5
В России задумались о создании истребителя 6-го поколения – США и ЕС инвестируют в авиацию миллиарды
1
Sonos Arc 2 с колонками нового поколения выйдет на рынок в 2024 году
+
Учёные выявили высокую эффективность работы искусственного интеллекта в режиме человеческого мозга
1
Иран представил свой новый усовершенствованный дрон-камикадзе Shahed-238
+
Российские войска добились некоторых успехов на Бахмутском направлении
+
Португалия шесть дней подряд работала на 100% возобновляемой энергии
5
MediaTek Dimensity 8300 обещает на 20% более быстрый CPU и на 3,3 раза более быстрый ИИ
+
Для SMIC выпуск 5-нм продукции будет дорогим удовольствием
+
Согласно новым данным, Poco F6 — это глобальная версия смартфона Redmi К70Е
+
Бюджетные умные часы Rowatch 6 обещают измерять ЭКГ, уровень сахара в крови и многое другое
+
Минимальные цены на RTX 4090 в США и Европе подскочили выше 2 000 евро
2
Российский S.T.A.L.K.E.R.-подобный боевик Pioner выйдет только в следующем году
5
«Сбер» представил Kandinsky Video — первую в Россию ИИ-модель для создания видеороликов по текстовому описанию
+
Зарубежные специалисты определили наиболее скоростные модули ОЗУ для процессоров Ryzen 7000-й серии
8

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
39
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Мои критические замечания об электромобилях
13
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
18
Индонезия к 2025 году может обеспечить 65% мировых поставок никеля
+
О малозаметных подводных лодках типа "Готланд" ВМС Швеции
+
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Артиллерия ВСУ нанесла удар по заградотрядам "Азова", обстрел длился полчаса
9
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
12
Россия берёт под прицел все 11 американских авианосцев гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
+

Сейчас обсуждают

Андрей Чехов
10:39
Всё так свято уверены, что только самсунг может работать много лет без сбоев, покупайте дальше за оверпрайс
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
Vito Vago
10:38
А с чего ты решил, что это ВСЁ относиться к США? Они после второй мировой скупили учёных, технологии... Вспомни, как всё вывезли (особенно ядерные-ракетные разработки) из германии.
Великобритания назначила нового посла: Поддержание отношений с РФ важно для британцев как никогда
Руслан Игнатов
10:34
Так и будете носиться с давно протухшими новостями? Больше года прошло уже. Проснитесь, вы обо$рались.
Артиллерия ВСУ нанесли удар по заградотрядам "Азова", обстрел длился полчаса
Фауст Гете
10:33
А может проклятой инвидии пора выделиться в две фирмы, одна геймерская другая вот этот весь пздц?
На китайских заводах десятки тысяч видеокарт RTX 4090 разбираются в компактные чипы для ИИ
Максим Новоайдарский
10:24
Почему бы не взять более дешевый и мощный 14 ядерный intel i5 13600K?
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
Мутабор
10:21
интересно, при этом энергопотребление традиционно будет минимум в раза выше чем у амд?
Новая интегрированная графика Intel опередила AMD Radeon 780M в OpenCL тесте Geekbench
Truth Sееker
10:08
Владение патентами ЗЫ. Да и достаточно США перестать поставлять чипы, как весь процесс сборки рухнет
В Китае массово разбирают GeForce RTX 4090 на запчасти для изготовления AI-карт
Роман Сечин
09:52
Хватит уж чушь нести.
Российская ракета РВВ-МД2 впечатлила экспертов – США смогут выпустить аналог только через 10 лет
KotSkripaley
09:48
Ну типа завод то принадлежит ФША
В Китае массово разбирают GeForce RTX 4090 на запчасти для изготовления AI-карт
devchidable
09:47
Скорей вы на платформе twich та и не были
Ведущий стример России представил собственные игровые наушники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем