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Неудачный старт Mortal Kombat 1: низкая активность онлайн, в отличие от своего предшественника Mortal Kombat 11, но вместе с тем впечатляющее количество микротранзакций, выделяющихся на фоне отсутствия обсуждений игрового качества. Однако в центре внимания появился неожиданный поворот событий – обнаружен уникальный баг, который позволяет осуществлять внутриигровые покупки совершенно бесплатно.
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Сообщество было проинформировано о данном открытии благодаря пользователю Twitter iScreamFGC. Оказывается, достаточно изменить дату на консоли на 6 ноября, успешно пройти испытания в Pyramid Mesa, а затем вернуть всё обратно, чтобы получить доступ ко всем предметам текущего игрового сезона, избегая финансовых затрат.
Подтверждение работоспособности данного эксплойта поступило от игроков на Reddit, которые также подтвердили его эффективность на PlayStation 5. Однако существуют опасения, что данная уникальная возможность может быть скоро устранена, и те, кто воспользуется ею, рискуют столкнуться с блокировкой своей учётной записи.