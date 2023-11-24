С ней уже может ознакомиться любой желающий — например, чтобы попробовать собрать собственную версию электрокара у себя в гараже

В ошеломляющем жесте открытости, компания Tesla полностью открывает перед общественностью техническую документацию своего культового спорткара Roadster. Теперь каждый, кто мечтает о собственном электрокаре, может погрузиться в мир инноваций и технических разработок, ранее доступных лишь узкому кругу инженеров.

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Все выпущенные материалы включают в себя документацию, затрагивающую все аспекты разработки и исследований, связанных с Roadster. Этот ценный архив раскрывает секреты создания, внедрения на рынок и управления жизненным циклом продукта. Согласно экспертам из Electrec, эта информация может стать ключом к созданию собственного электрокара "с нуля".

Вопреки ожиданиям, после выпуска примерно 2500 экземпляров модели Roadster, Tesla до сих пор не представила второе поколение этого культового автомобиля, оставляя поклонников в ожидании. Специалисты прогнозируют начало производства не ранее 2024 года.

Но важно помнить, что опубликованная информация была создана на этапе проектирования Roadster и предназначалась исключительно для исследований и разработок. Это не руководство по ремонту и техническому обслуживанию, а скорее, ценный инструмент для тех, кто стремится к инновационным техническим решениям.

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Документы уже доступны на официальном сайте Tesla, однако компания четко отмечает, что несет ответственность только за предоставление информации, а не за последующие действия и использование технической документации. Это уникальное предложение от Tesla, которое открывает новые горизонты для энтузиастов электромобилей.