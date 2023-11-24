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В мире видеоигр наступает период ожидания: команда разработчиков многопользовательского шутера Pioner объявила о переносе премьеры своего амбициозного проекта. Руководство компании GFAGames, занимающейся созданием игры, приняло решение уделить дополнительное время для тщательной проработки экшен-MMO. Дата релиза официально не уточнена, но основатель студии уверен, что запуск произойдет не в текущем 2023 году, а лишь в 2024.
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Обращение к поклонникам сопровождается заверением, что задержка вызвана стремлением достичь высочайшего качества продукта. Игровое сообщество приняло новость с пониманием, подчеркивая, что предпочтительнее дождаться выдающейся игры, чем торопиться и разочаровать публику.
Pioner, находящийся в процессе разработки уже несколько лет, привлекает внимание благодаря участию опытной команды, ранее работавшей над такими успешными проектами, как S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Atomic Heart, Metro Exodus и King’s Bounty. Этот период дополнительной подготовки только усиливает ожидания геймеров и подчеркивает стремление к выдающемуся результату.