Команда энтузиастов работает над собственным ремейком Resident Evil 1

Фанаты культовой серии Resident Evil взяли инициативу в свои руки, приступив к созданию собственного ремейка первой части игры. Объединив усилия дружной команды они выбрали движок Unreal Engine 5 для воплощения своей идеи, воссоздавая каждую деталь оригинала - от локаций до моделей персонажей. Стоит отметить, что разработчики не стали вносить изменения в геймплей, оставив его таким же, как в первой версии - захватывающий хоррор-шутер с фиксированной камерой от третьего лица.

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Интересно, что оригинальная Resident Evil увидела свет ещё в далеком 1996 году, и теперь фанаты, будучи неудовлетворенными её недостаточным обновлением, решают возвести её на новый уровень. Вопрос о дате релиза ремейка пока остается загадкой. Как известно, Capcom тщательно следит за фанатскими проектами и иногда приходит закрывать их на финальных этапах разработки, вспоминая случай с проектом Code Veronica.