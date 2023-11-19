Он совмещает футуристический дизайн с динамикой суперкара

Китайская автомобильная компания Human Horizons внесла свой вклад в мир электромобилей, представив спортивный электрический седан HiPhi A. Этот автомобиль сочетает не только эффектный футуристический дизайн, но и внушительную динамику, сравнимую с суперкарами. Согласно утверждениям производителя, модель способна разгоняться до 100 км/ч всего за 2 секунды.

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HiPhi A, где "A" означает "Apollo", предлагает мощность и полностью электрический привод, обладает адаптивными амортизаторами, рулевым управлением задних колес и уникальной системой векторизации крутящего момента. Эти инновации, по словам компании, значительно улучшают управляемость и торможение. В числе премиальных особенностей - аудиосистема Meridian с 23 динамиками, отделка кожей наппа и передовая платформа помощи водителю, оборудованная 34 датчиками, включая лидар.

HiPhi A оснащен большим мультимедийным экраном, прикрепленным к регулируемой высокоскоростной роботизированной руке, способной двигаться в восьми направлениях.

Параметры HiPhi A впечатляют: длина – 5036 мм, ширина – 2018 мм, высота – 1439 мм, а колесная база – 3150 мм. Отсутствие заднего стекла – характерная черта, углепластиковая крыша переходит в крышку багажника, а задние двери открываются в обратном направлении для максимального комфорта посадки и высадки.

Хотя подробные технические характеристики пока не раскрываются, известно, что совокупная мощность силовой установки достигает 1305 лошадиных сил, а максимальная скорость – 300 км/ч. Батарею, упакованную в углепластиковый корпус, можно заряжать на мощности 1,5 МВт.

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Цена HiPhi A ожидается начиная от 769 000 юаней, что приблизительно равно 106 000 долларам. Автомобиль обещает стать не просто транспортным средством, но и объектом внимания в мире электрических автомобилей высшего класса.