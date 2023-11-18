Компания уже выпускает колонки, усилители, виниловые проигрыватели, а последним пополнением стала разработанная и произведённая в России акустическая система Vita

В этом году, возрожденный легендарный советский аудиобренд Radiotehnika стремительно разширяет свой ассортимент, продолжая завоевывать сердца меломанов. Учрежденный в далеком 1926 году, бренд переживает своеобразное возрождение, представляя новейшую разработку – акустическую систему Vita, проектированную и изготовленную в самом центре России.

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История бренда Radiotehnika насчитывает уже почти столетие, начиная с далекого 1926 года. После 1945 года компания переживает впечатляющий рост, выпустив более 41 миллиона устройств за полвека, что составляло треть всей аудиоаппаратуры Советского Союза. Ее продукция была востребована не только в СССР, но также завоевала сердца аудиофилов в Германии, Финляндии, США и Австралии. На сегодняшний день команда Radiotehnika объединяет традиции и инновации, учитывая предпочтения современных поклонников высококачественного звука.

Производитель рекомендует напольные колонки Vita 2.06 и Vita 2.05 для помещений площадью до 40 и 30 квадратных метров соответственно, а полочная Vita 2.04 идеально подходит для комнат до 20 м².

Все модели серии Vita, за исключением младшей настенной и сабвуфера, оснащены 22-миллиметровым твитером. Его купол изготовлен из шелка с точным покрытием, обеспечивая чистые высокие частоты. Специальные камеры за твитером нивелируют резонансы и снижают искажения. Для эффективного охлаждения и поддержания оптимальной температуры в звуковой катушке предусмотрены отверстия для вентиляции.

При разработке средне/низкочастотного динамика диаметром 146 мм использовались передовые методы компьютерного моделирования. Для минимизации искажений в электромагнитном двигателе динамика применена технология "сбалансированного магнитного поля".

Настенная колонка Vita 2.01 оснащается только 100-мм широкополосным динамиком с диффузором из бумаги. Его малый вес и гибкий подвес из материала Santoprene обеспечивают однородную амплитудно-частотную характеристику. Большие магниты и система вентиляции корзины повышают рекомендованную мощность усилителя для этой модели.

Корпуса акустики Vita изготавливаются с применением системы внутренних распорок, обеспечивая дополнительную жесткость и снижение вибраций. Отделка натуральным шпоном придает изысканный внешний вид, а настенные модели 2.01 и 2.02 дополнительно радуют глаз матовой окраской. В комплектации каждой модели предусмотрены шипы, а золотистые клеммы на акустике способствуют минимизации потерь сигнала от усилителя.

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История Radiotehnika становится новым этапом в эволюции аудиотехнологий, где каждая деталь — результат слияния богатого наследия и передовых технологий. Vita — это не просто акустическая система, это звук, олицетворяющий собой виртуозное сочетание прошлого и будущего.