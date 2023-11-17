Отличный ход, YouTube: запущен ИИ-генератор музыки на основе голосов известных певцов

YouTube внедрил новые правила для контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ), с целью усовершенствования функционала собственной генерации контента. Совместно с исследовательской лабораторией Google DeepMind был разработан инновационный генератор музыки, позволяющий создавать композиции с участием голосов известных исполнителей.





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Одним из значимых обновлений на YouTube стало внедрение функции, позволяющей авторам создавать музыку. Например, пользователь может подать исходную мелодию своим голосом и запросить встроенную нейросеть трансформировать ее в исполнение на саксофоне или другом инструменте. Даже игру на MIDI-клавиатуре можно превратить в удивительный церковный хор. Гибкость нового инструмента ограничена лишь фантазией автора. И главное, что результат является уникальным контентом, соблюдающим авторские права, благодаря применению модели генерации музыки Lyria от Google DeepMind.

Еще одной захватывающей функцией стал Dream Track, создающий музыкальные треки по текстовому описанию, озвучиваемые голосами известных исполнителей. Благодаря соглашению с YouTube, в этом процессе участвуют девять певцов разных музыкальных жанров. Итогом является полностью готовый трек, применимый в коротких видео YouTube Shorts.

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Эти инновационные функции пока находятся в тестовом режиме, но до конца текущего года они станут доступны участникам программы Music AI. Важно отметить, что весь созданный с использованием нейросети Lyria контент будет иметь встроенный "водяной знак" SynthID, который остается незаметным для "невооруженного уха" и неудаляемым при изменении трека.