Компания Amazon выпустила новую версию фирменного робота Astro для корпоративных пользователей

Компания Amazon расширяет свою линейку роботов с выходом нового Astro for Business – робота-сторожа, предназначенного для корпоративных пользователей. Эта модель, способная патрулировать помещения площадью до 465 кв.м., оборудована передовыми технологиями искусственного интеллекта.

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Astro for Business опирается на функции распознавания лиц, создания карт местности и системы оповещений. Оснащенный камерой с ночным видением, робот успешно прошел испытания, демонстрируя свою эффективность в отслеживании слепых зон помещений, недоступных для обычных систем наблюдения.

Подписки Astro Secure, Ring Protect Pro и Virtual Security Guard предоставляют пользователям возможность настройки автономного патрулирования, а также оповещений о различных событиях, таких как задымление, утечка газа или звук разбивающегося стекла.

Стоимость Astro for Business на официальном сайте Amazon в США составляет $2350, включая четырехмесячную пробную подписку Ring Protect, а также опции Astro Secure за $60 в месяц и Virtual Security Guard за дополнительные $99 в месяц.

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