К платформе подключены также 8 российских банков

Глава СберБанка, Герман Греф, поделился на форуме "Финополис" последними достижениями и ближайшими планами компании в интервью журналистам, как сообщила пресс-служба банка.

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Особое внимание уделяется планам создания кросс-банковской платформы на основе "биоэквайринга" с целью предоставления другим банкам возможности осуществления платежей с использованием биометрической идентификации. По словам Германа Грефа, на данный момент СберБанк уже насчитывает более 150 тысяч биометрических POS-терминалов.

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Также стоит отметить, что первый иностранный банк уже присоединился к платформе оплаты по QR-коду от СберБанка. Греф подчеркнул, что на сегодняшний день к этой платформе подключились восемь российских банков, и к концу года планируется привлечение еще 3-4 финансовых учреждений. Увеличение числа партнеров как на внутреннем, так и на мировом рынке позволит увеличить численность пользователей этой системы оплаты и объемы проводимых операций. На данный момент с использованием QR-кодов СберБанка проводится почти 40 миллионов операций ежемесячно, а сервисом пользуются около 10 миллионов человек ежемесячно.