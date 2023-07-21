США санкционировали поставку Украине ракет большой дальности. Что это за оружие и как его поставка изменит ситуацию в зоне конфликта

Украина уже несколько месяцев просит США поставить системы дальнобойного оружия. Администрация Байдена поначалу отказывалась это сделать. Теперь ситуация может измениться.

Правительство президента Джо Байдена просят немедленно направить в Украину ракеты большой дальности. В резолюции Палаты представителей особо упоминается система ATACMS компании Lockheed Martin. Эти ракеты, выпущенные пусковыми установками HiMARS, позволяют атаковать с расстояния до 320 километров.

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ATACMS также имеет обозначение MGM-140 в армии США. Ракета весит 1670 кг, имеет длину 4 метра и диаметр 61 сантиметр. ATACMS наводится на цель с помощью GPS и INS (инерциальная навигационная система), достигая скорости 3 Маха. Стоимость одной ракеты составляет почти $1,5 млн.

Современные версии имеют 221-килограммовую боевую часть со взрывчаткой. Последняя версия ATACMS также имеет датчик приближения. Это означает, что боеголовка может быть инициирована, при необходимости, непосредственно перед попаданием в цель в воздухе (воздушный взрыв). Это увеличивает распространение взрывной волны и, следовательно, смертельную зону для людей и небронированных транспортных средств.

Есть также варианты с фугасами (кассетными боеприпасами). Хотя неизвестно, какие версии будут отправлены в Украину, маловероятно, что ATACMS будут доставлены с установленными бомбами.

Однако, применение ракет ATACMS имеет недостаток: из-за своего размера HiMARS может нести только одну из этих ракет в своей пусковой установке. В пусковую установку помещается до 6 ракет меньшего размера.

Пока США предоставили Украине только ракеты HiMARS с дальностью 90 километров. Правительство США опасалось, что оружие большой дальности может быть использовано для атак вглубь российской территории.

Ракеты большой дальности имеют решающее значение для успеха контрнаступления Украины, заявил председатель комитета Майкл Маккол. Эту точку зрения разделяют военные аналитики. Говорят о «большом форсировании» украинской армии в контрнаступлении.

Франция и Великобритания уже поставляют Украине ракеты, способные поражать цели на расстоянии более 250 километров. Поставляемая из Великобритании, Storm Shadow запускается с самолета и находится в боевых действиях с середины мая.

Правительство Великобритании разрешило поставку Storm Shadow только при условии, что ракетная система будет использоваться только против целей в пределах границ страны.