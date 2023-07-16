Система дистанционного управления может быть установлена на боевую машину после небольших доработок

В России разработана сложная система, способная роботизировать как танки, так и боевые машины пехоты, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Ученые "Ростеха", ведущего российского промышленного предприятия, специализирующегося на производстве электроники, вооружений и авиационной техники, сконструировали программно-аппаратный комплекс "Прометей".

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Эта инновационная разработка способна превратить различные виды боевой техники, включая БМП, БТР и танки, в дистанционно управляемые роботизированные огневые средства.

О новейшем комплексе "Прометей" и его возможностях в интервью ТАСС подробно рассказал Бекхан Оздоев, индустриальный директор отдела вооружений. Он отметил, что использование роботизированной техники с боевым модулем "Синица", разработанным ВНИИ "Сигнал" (дочернее предприятие Ростеха), уже демонстрирует выдающиеся возможности при радиоуправлении с пульта.

Далее директор объяснил, что Ростех перешел на новый уровень разработок и создал аппаратно-программный комплекс "Прометей", который позволяет превратить различные виды транспортных средств, включая колёсные и гусеничные, в роботизированную технику. Это относится к бронетранспортерам, БМП и даже танкам. Для управления используются дистанционные системы, при этом сохраняется возможность оставаться на борту экипажу.

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Директор пояснил, что для интеграции в комплекс требуется только небольшая модификация уже существующих боевых машин. Он добавил, что проект развивается в направлении повышения автономности. В будущем боевая машина сможет выходить на предварительно заданные позиции без участия оператора.

Кроме того, техника, оснащенная комплексом "Прометей", сможет самостоятельно определять наиболее подходящий маршрут, обходить препятствия и быстро обрабатывать информацию с помощью компьютерного зрения.