В ВКС России заявили, что вечером 9 июля ВСУ предприняли попытку удара ракетами зенитной ракетной системы С-200 по нескольким объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях. Одной из целей, по которой были выпущены ракеты, был Крымский мост, сообщили в ВКС РФ.
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По данным МО РФ удары были успешно отражены. Что интересно, ракеты системы ПВО С-200 предназначены для поражения воздушных целей, однако, практика показывает, что в случае крайней необходимости они могут применяться и для стрельбы по наземным целям. Подобное уже было отработано на практике с комплексом С-300, когда зенитные ракеты использовались в качестве артиллерии. Однако, дальность применения зенитных ракет подобным образом меньше, чем у ракет Himars, она ограничена дальностью прямой видимости и составляет не более 40 километров.
Система С-200 была принята на вооружение в 1967 году. Использование таких старых ракет говорит о том, что у ВСУ либо наблюдаются проблемы с поставками артиллерийских боеприпасов для Himars, либо военные освобождают место на складах под поставки нового вооружения.
Начальник генерального штаба Герасимов уже отдал распоряжение на выявление и уничтожение стартовых позиций ракет С-200 и других ударных средств.