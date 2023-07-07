Данное приспособление служит для борьбы с дронами

В социальных сетях распространяется видео, на котором, как утверждается, украинские военные применяют необычную установку для противовоздушной обороны.

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Установка напоминает шестиствольный "миниган", однако вместо классических стволов используются автоматы Калашникова. Боевая эффективность такого ноу-хау крайне сомнительна. На выложенном в сети видео боец не смог поразить ни одну из двух целей, которые пролетали мимо.

К тому же боезапас одного магазина к АК-74 составляет всего 30 патронов, чего явно недостаточно для отражения длительного налёта, так как при скорострельности 600 выстрелов в минуту весь боекомплект уйдёт всего за 3 секунды непрерывной стрельбы.

Перезаряжать сразу 6 автоматов также не совсем удобно, всё-таки в зенитных пулемётах применяются ленты с патронами, что позволяет уменьшить время простоя установки. Кроме того, прицельное приспособление такого "Франкенштейна" явно требует доработки.

Ссылка на видеоролик (в Telegram).

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Вполне вероятно, что установка создана не для борьбы с БПЛА, а видео снято в юмористических целях, так как эффективность подобного применения шести автоматов Калашникова крайне необоснованна.