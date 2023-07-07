Mastercard запустила в Великобритании новое ИИ-решение под названием Consumer Fraud Risk (CFR). Компания заявила, что программное обеспечение работает в режиме реального времени, чтобы предсказывать и предотвращать платежи мошенникам всех видов. На данный момент инструмент доступен клиентам девяти европейских банков.
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Объясняя принцип работы решения, Mastercard заявила: "Преступники перемещают украденные средства через ряд промежуточных счетов, чтобы замаскировать их. Чтобы противостоять этому, Mastercard в течение последних пяти лет сотрудничает с британскими банками, отслеживая движение средств через эти счета, а затем закрывая их".
"Основываясь на данных, полученных в результате отслеживания операций, и накладывая их на конкретные факторы, такие как названия счетов, значения платежей, история плательщика и получателя, а также связи получателя с подозрительными счетами, - решение Mastercard на базе искусственного интеллекта предоставляет банкам возможности, необходимые для вмешательства в режиме реального времени и остановки платежа до того, как средства будут потеряны".
TSB, один из банков, сотрудничающих с Mastercard в рамках этой инициативы, использует инструмент Consumer Fraud Risk и за последние четыре месяца значительно повысил уровень выявления мошенничества. Основываясь на своих результатах, TSB считает, что если бы все банки повторили его действия, то в Великобритании можно было бы "спасти" 100 миллионов фунтов стерлингов.
Что касается внедрения, Mastercard заявила, что инструмент Consumer Fraud Risk будет принят другими банками в течение 2023 года. Mastercard заявила, что она также планирует вывести технологию на международные рынки, чтобы масштабировать решение и сделать его еще более эффективным.
Компания пояснила, что этот ИИ нацелен на те случаи, когда клиент проходит все проверки банка и отправляет деньги самостоятельно, не понимая, что его пытаются обмануть. По словам компании, не позволяя клиентам терять деньги из-за мошенничества, она может помочь укрепить и поддержать доверие людей к интернет-банкингу.