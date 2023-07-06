Большой тест энергоэффективности флагманских чипов в сетях 5G провела компания Ookla

Компания Ookla, создатель Speedtest, провела тест на разрядку батареи некоторых флагманских SoC таких популярных брендов, как Qualcomm, Samsung, Google и MediaTek в сетях 5G . Среди всех тестируемых чипов выделяется Snapdragon 8 Gen 2, который показал самый низкий уровень разряда батареи.

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Snapdragon 8 Gen 2 - это флагманский SoC от Qualcomm, который был представлен в 2022 году и выпущен в 2023 году. При подключении к 5G чип показал разряд батареи в 31%, что на 10% меньше, чем у его предшественника Snapdragon 8 Gen 1.

С другой стороны, при работе в сети 4G LTE Gen 2 разряжал батарею на 25%, что на 7% меньше, чем Gen 1. Интересно отметить, что расход батареи SD Gen 2 в сети 5G даже ниже, чем у Gen 1 в сети 4G.

Если говорить о Google, то ее чип Tensor G2 показал расход батареи 38% при работе в сетях 5G и на 28% при работе в 4G LTE. Между тем, чип Tensor первого поколения "скушал" немного больше батареи: 40% (5G) и 38% (4G LTE) соответственно. Tensor G2 используется в различных недавно выпущенных устройствах, таких как Pixel Fold, Pixel 7a и Pixel Tablet.

Тест Ookla 5G Battery Drain

Dimensity 9200 от Mediatek оказался вторым по энергоэффективности чипом из всех, его расход батареи составил 34% при работе в режиме 5G. В целом, результаты свидетельствуют о том, что все чипмейкеры, включенные в тест, улучшили энергоэффективность своих чипов.

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5G - это последнее поколение сотовых сетей, способное обеспечить пиковую скорость передачи данных до 20 Гбит/с. Однако при такой скорости сокращается время автономной работы, поскольку нынешние сети 5G предназначены только для передачи данных и не способны обрабатывать телефонные звонки и сообщения. В связи с этим смартфоны одновременно подключаются к сетям 3G или LTE, что приводит к более быстрому разряду батареи.