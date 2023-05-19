В Интернете появляются обращения бойцов ЧВК "Вагнер" с требованием разобраться, почему им не вручают государственные награды.

Бойцы из подразделений ЧВК "Вагнер" всё чаще записывают видеообращения к руководству Министерства обороны РФ с просьбой о вручении им государственных наград за их боевые отличия. В группе "Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер)" в социальной сети Вконтакте опубликовано два видео с подобной просьбой.

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На первом видео добровольцы считают несправедливым, что служащие МО РФ получают очередные звания и награды, а "обычные мужчины не заслужили хотя бы медаль за отвагу". В конце видео боец просит принять "мужественное решение" о возобновлении выдачи госнаград "музыкантам".

На втором видео бойцы заявляют, что уже на протяжении полугода воюют в составе "оркестра" и успешно вытесняют противника, порой ценой своих жизней и здоровья. "У нас просьба к главнокомандующему и непосредственно Министерству обороны принять решение, что мы тоже достойны награды. Мы своими руками и кровью взяли Бахмут. Через считанные дни у нас истекает контракт, но мы планируем вернуться сюда. Мы тоже хотим чтоб наши деды, наши прадеды гордились, что у нас есть награды, что мы не просто так сюда приехали", - заявил боец.

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