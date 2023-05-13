Дмитрий Рогозин, бывший глава корпорации Роскосмос, утверждает, что Россия "проспала" поколение новых средств вооружения. В эфире московского радио Рогозин заявил, что "российские генералы считали, что война будет другая". Однако СВО показала, что современное противоборство выглядит не так, как писалось в советских учебниках и к чему готовились генералы. "Это совсем другая война", - заключил Рогозин. Он отметил, что артиллерия тесно взаимодействует с операторами БПЛА для разведки местности и точного наведения на цели.
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"К артиллерии прибавилась электронная система управления боем. Украинская армия этим вооружена". Рогозин подчеркнул, что на полях сражений используется множество беспилотников: одноразовые, многоразовые, большие и маленькие, разведывательные и ударные, коптеры и самолётного типа. "То есть целое поколение новых средств вооружения, которые Россия проспала", - сделал заключение Рогозин.
По словам Рогозина промышленность была способна произвести новые средства вооружения, и такие предложения действительно выдвигались, однако главный военный заказчик "считал, что война будет другая".