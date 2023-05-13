Рогозин сказал неприятную правду

Дмитрий Рогозин, бывший глава корпорации Роскосмос, утверждает, что Россия "проспала" поколение новых средств вооружения. В эфире московского радио Рогозин заявил, что "российские генералы считали, что война будет другая". Однако СВО показала, что современное противоборство выглядит не так, как писалось в советских учебниках и к чему готовились генералы. "Это совсем другая война", - заключил Рогозин. Он отметил, что артиллерия тесно взаимодействует с операторами БПЛА для разведки местности и точного наведения на цели.

реклама

"К артиллерии прибавилась электронная система управления боем. Украинская армия этим вооружена". Рогозин подчеркнул, что на полях сражений используется множество беспилотников: одноразовые, многоразовые, большие и маленькие, разведывательные и ударные, коптеры и самолётного типа. "То есть целое поколение новых средств вооружения, которые Россия проспала", - сделал заключение Рогозин.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По словам Рогозина промышленность была способна произвести новые средства вооружения, и такие предложения действительно выдвигались, однако главный военный заказчик "считал, что война будет другая".