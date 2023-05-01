Разочарованные игроки не знают, как ещё привлечь внимание е проблеме

Игроки Call of Duty на ПК сталкиваются с проблемами при запуске игры и уже создали петицию, чтобы убедить Activision и Infinity Ward "решить проблемы, возникшие с запуском третьего сезона", но пока безрезультатно. Однако, пользователи нашли новый способ напомнить о себе.

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Проблемы начали появляться вскоре после выхода обновления, и, несмотря на твиты и сообщения от разработчика Infinity Ward, заверяющего игроков, что он "проводит расследование", проблемы у некоторых игроков всё ещё остались.

Проблема в основном затрагивает игроков с видеокартами AMD Vega: при попытке входа в Modern Warfare 2 или Warzone 2.0 пользователя просто выбрасывает на рабочий стол .

"С момента запуска 3-го сезона 12 апреля 2023 года тысячи игроков, в основном на ПК, не могут запустить или играть в игру, за которую они заплатили", - начинается петиция. "У большинства игроков уже набраны сотни часов игрового времени с момента запуска MW2 в октябре 2022 года, а после запуска 3-го сезона они вообще не смогли играть".

"Многие игроки безрезультатно обращались в службу поддержки непосредственно в Activision. Есть бесчисленные темы на reddit, сообщения в Twitter, а также многочисленные темы на Discussion Board в Steam с более чем тысячей сообщений".

Разочаровавшись в том, что разработчики не предпринимают мер и не отвечают на соответствующих форумах, один геймер отправил пиццу в студию поддержки PC Beenox с надписью "Help Vega Please" на коробке.

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"Мы не знаем, что ещё делать, поэтому обратили внимание на проблему, отправив пиццу в Beenox с надписью на коробке "Help Vega Please "", - написали они.