В видеоролике осветили основные моменты касательно ЧВК "Вагнер" в целом, и специальности штурмовика в частности.

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Группа "Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер)" опубликовала в социальной сети Вконтакте видеосюжет о самой уважаемой, опасной и востребованной в "оркестре" профессии - штурмовиках. Видео вкратце рассказывает о людях, буквально сдвигающих линию фронта.

Закадровый голос отмечает, что в "оркестр" приходят люди различных национальностей и вероисповеданий. "Собираются те, кому не безразлично, что будет в дальнейшем с нашей страной. Задачей штурмовика является идти вперёд", - рассказывает участник видео.

Штурмовики работают с различным вооружением: автоматами, пулемётами, гранатомётами и тд. К штурмовикам следует относить и тех, кто прикрывает огнём миномётов ударные подразделения. "Штурмовики это ценные кадры, ценные люди, которых мы очень бережём и которым даём всестороннее обеспечение", - подчёркивает значимость "штурм мэнов" герой видео.

Отдельно отмечается, что многие командиры "Вагнера" прошли с десяток локальных конфликтов и имеют огромный боевой опыт.

Обучение в ЧВК происходит по следующему плану: в процессе подготовки человека направляют на те или иные специальности, в зависимости от его возможностей и интересов. "Мы стараемся применять людей таких, какие они есть на самом деле, и развивать их навыки". Отличие "Вагнера" от многих ЧВК в том, что здесь человека назначают на должность с учётом его умений, чтобы максимально раскрыть его потенциал.

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Герой видео рассказывает, что помимо материальных средств, для многих главной мотивацией является возможность реализовать себя. Подводя итоги, участник видео говорит о том, что в ЧВК "Вагнер" работают люди, которые ставят на первое место слово "Мы", а не слово "Я".