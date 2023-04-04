Глава ЧВК "Вагнер" призвал ввести самые жёсткие меры для тех, кто участвовал в убийстве военкора Владлена Татарского

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказал своё мнение относительно событий, случившихся недавно в Санкт-Петербурге. Напомним, 2 апреля во время собрания в кафе был убит военный корреспондент Владлен Татарский. По последним данным взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, было подарено Владлену гражданкой Треповой.

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На видео, опубликованном сообществом Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер) в социальной сети Вконтакте, глава "музыкантов" выступил за возвращение казни и применение самых жёстких мер для всех причастных к "подобного рода разборкам".

Пригожин считает, что теракт был проведён с целью "устранить голос России", для того чтобы ослабить сопротивление. "Татарский - это, безусловно, сакральный символ борьбы России с внешним злом", - сказал Пригожин. В повреждённом помещении сделают ремонт и откроют офис движения "Кибер фронт", обставив помещение таким образом, как оно выглядело в день гибели Татарского. "Кибер фронт" занимается тем, что отстаивает интересы России в информационном пространстве.

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Также Евгений Викторович окажет материальную помощь пострадавшим из собственных средств.