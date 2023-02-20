Компания Google выпустила функции оптимизации, призванные улучшить время автономной работы и уменьшить расход памяти на компьютерах и ноутбуках. Новые режимы энергосбережения и экономии памяти Chrome были впервые анонсированы в декабре прошлого года вместе с выходом Chrome 108, а теперь эти две утилиты оптимизации начинают глобально распространяться на настольные компьютеры с версией Chrome 110 для Mac, Windows и Хромбуков.
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Режим Memory Saver по сути "сбрасывает" неиспользуемые в данный момент вкладки Chrome, чтобы освободить оперативную память для более интенсивных задач и более плавного просмотра веб-страниц. Однако не волнуйтесь, если вы любите хранить кучу вкладок, поскольку неактивные вкладки по-прежнему видны и могут быть перезагружены в любое время, чтобы продолжить работу с того места, на котором вы остановились. Наиболее часто используемые веб-сайты также можно пометить как исключённые из Memory Saver, чтобы обеспечить их максимальную производительность.
Режим энергосбережения аналогичным образом ограничивает любую ненужную фоновую активность веб-сайтов, например, визуальные эффекты, такие как плавная прокрутка анимации или видео. Вы можете сделать так, чтобы режим включался когда заряд батареи устройства, на котором установлен Chrome, снижается до 20 процентов, или в момент отключения от источника питания.