В глазах общества сотрудники ЧВК — это русские воины, которые настроены на победу и показывают эффективность своей работы.

Владимир Путин определил статус военнослужащих ЧВК. Как и кадровые военные, бойцы ЧВК защищают жизненно-важные интересы нашей Родины. Мы обязаны обеспечить их семьи теми же социальными гарантиями. Своё мнение Путин высказал во время разговора с омбудсменом Марией Львовой-Беловой. То, что мы на уровне закона закрепим статус защитников Родины из состава ЧВК очень ценно для детей бойцов — это повысит их статус и поможет в воспитании патриотизма.

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Президент заявил, что важно оказать поддержку детям участников СВО. Омбудсмен озвучила жизненную проблему: "Есть дети, чьи отцы служат в регулярной армии, у других — в частной военной компании. Первые имеют право на социальные гарантии, а для вторых они не предусмотрены. Это несправедливо. Ведь те и другие занимаются одним делом - защитой интересов России", — сказала Львова-Белова.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова

Путин согласился, что это возражение "абсолютно справедливо" и правительство уже приступило к рассмотрению этого вопроса.

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Вопрос о пересмотре статуса бойцов ЧВК и их семей на уровне президента был поднят впервые. Дети это уязвимая часть нашего общества, им важно знать, что их отцы защищают свою Родину точно та же, как и кадровые военные, добровольцы или мобилизованные.