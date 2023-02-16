Snapdragon X75 - первый модем, который может помочь преодолеть недостатки 5G

Можно с уверенностью сказать, что технология 5G не оправдала надежд - хотя найти ее стало намного проще, чем раньше, недостаточная производительность и надежность не заставят вас спешно переходить с LTE. Qualcomm попыталась подтолкнуть технологию вперед. Компания представила Snapdragon X75, который называют первым телефонным модемом, готовым к 5G Advanced.

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Новый стандарт сотовой связи обещает значительно улучшить пропускную способность, покрытие, надежность и маршрутизацию трафика. Вы можете увидеть значительное увеличение скорости, меньшее количество падений и лучшую производительность даже в загруженных сетях.

Независимо от того, нужен ли вам 5G Advanced, Snapdragon X75 предлагает некоторые улучшения по сравнению с более ранними чипами. Qualcomm заявляет о более длительном времени автономной работы и более стабильной производительности в сложных местах, таких как лифты и поезда метро. Модем может обрабатывать двойные данные 5G/4G на двух SIM-картах одновременно. Также улучшена загрузка данных, включая поддержку Snapdragon Satellite.

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Qualcomm уже предлагает производителям образцы чипов Snapdragon X75, хотя первые продукты с этим модемом появятся не раньше второй половины года. Тем не менее, он, скорее всего, станет повсеместным, когда появится. Модемы компании являются фактическим выбором для телефонов Android на базе Snapdragon, а также используются в iPhone.