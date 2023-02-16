Окленд отключил свою сеть, сделав недоступными многие неэкстренные службы.

Городские власти Окленда, штат Калифорния, подверглись атаке вымогательского ПО 8 февраля, и их департаменты до сих пор ощущают последствия. Хотя местные власти не раскрыли подробностей инцидента, например, сколько денег требуют злоумышленники, в своем заявлении они сообщили, что были вынуждены отключить свою сеть, чтобы сдержать атаку. Это сделало недоступными многие неэкстренные службы Окленда, например, сайты, позволяющие жителям оплачивать штрафы за парковку или налоги онлайн. Городские системы, предназначенные для обработки отчетов и выдачи разрешений или лицензий, также не работают.

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Хотя Окленд ранее заверял жителей, что диспетчерская служба 911 и пожарная служба не пострадали от взлома, полицейский департамент предупредил людей, что атака привела к задержке времени реагирования. Теперь полиция призывает людей подавать заявления в режиме онлайн в случае неэкстренных жалоб. Окленд также был вынужден закрыть некоторые свои здания и теперь просит людей перед посещением правительственных учреждений отправлять сообщения по электронной почте.

Администрация обещает восстановить пострадавшие системы как можно быстрее. По данным газеты San Francisco Chronicle, жители также испытывают трудности с дозвоном в городские департаменты по телефону, их перенаправляют на записанные сообщения, скорее всего, из-за наплыва звонков.

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14 февраля местные власти Окленда объявили чрезвычайное положение в попытке бороться с последствиями атаки. Это позволило им ускорить закупку оборудования и материалов, необходимых для обеспечения нормальной работы государственных служб, а также направить в город сотрудников экстренных служб, если это потребуется. Хотя подробности атаки остаются неясными, городской отдел информационных технологий в настоящее время работает с правоохранительными органами и ведущей криминалистической фирмой над расследованием масштабов и серьезности проблемы. "Это расследование продолжается, в нем участвуют многочисленные местные, государственные и федеральные агентства", - говорится в заявлении Окленда, а также дается обещание информировать общественность, если появятся новые подробности.