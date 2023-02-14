Надежный инсайдер kopite7kimi поделился некоторыми спецификациями карты, и если слухи подтвердятся, похоже, что Nvidia сделала несколько странный выбор при создании GPU.
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RTX 4060 использует плату PG190, чип AD107-400-A1 с 3072 ядрами CUDA и имеет 8G GDDR6 памяти с пропускной способностью 18 GBPS, заявлено энергопотребление на уровне 115 Вт.
В предыдущем поколении графических адаптеров RTX 3060 был очень популярным выбором. Достаточно мощный для игры в 1080p с высоким уровнем FPS, но не по такой завышенной цене, как остальные модели, RTX 3060 может многое предложить даже сейчас, особенно если вы собираете бюджетный ПК.
Большинство ожидало, что RTX 4060 будет так же хорошо принята, особенно если учесть неожиданный успех RTX 4070 Ti. Проще говоря, многие геймеры не хотят тратить 2000 долларов на GPU, поэтому более бюджетные варианты всегда приветствуются - если только они не окажутся хуже своих аналогов прошлого поколения.
Пока что RTX 4060 выглядит крайне невыразительно по сравнению с RTX 3060. По данным kopite7kimi, карта будет оснащена всего 3072 ядрами CUDA (против 3584 у RTX 3060), 96 ядрами Tensor (112 у 3060) и 24 ядрами рейтрейсинга (28). Количество ядер на самом деле на 17% меньше, чем у RTX 3060 последнего поколения. Конечно, изменение архитектуры - от Ampere до Ada Lovelace - само по себе дает некоторые улучшения, например, доступ к DLSS 3 и повышенная энергоэффективность.
Предстоящая RTX 4060 также будет иметь значительно меньше VRAM, чем ее аналог Ampere. По слухам, она будет выпускаться с 8 ГБ памяти GDDR6 18 Гбит/с, тогда как RTX 3060 имела 12 ГБ, но работала с пропускной способностью 15 Гбит/с. Однако графический процессор получит столь необходимое обновление кэша L2, причем значительное: прирост составит 700% по сравнению с Ampere. По слухам, RTX 4060 будет иметь 24 МБ кэша L2, в то время как 3060 имеет только 3 МБ. Однако это все равно вдвое меньше, чем у RTX 4070 Ti.