Во время встречи лидеров ЕС и Владимира Зеленского 9 февраля, стороны согласились с тем, чтобы увеличить военную поддержку ВСУ

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Если украинский президент Зеленский продолжит просить оружие у Запада, Россия будет вынуждена увеличить производство собственного вооружения и военной техники. Об этом рассказал Дмитрий Медведев.

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«Вчера наш противник просил танки, самолеты, ракеты, находясь за границей. Что нам предпринять в ответ? Естественно, мы будем увеличивать производство различных видов вооружения и военной техники. В том числе современные танки. Мы говорим о производстве и модернизации тысяч танков. Такая задача уже поставлена Президентом России. Этим мы и будем заниматься», — сказал Дмитрий Медведев.

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Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель рассказал, что во время встречи лидеров стран ЕС и Владимира Зеленского 9 февраля, стороны согласились с тем, чтобы продолжать и даже увеличить военную поддержку Киева. Ранее Дмитрий Медведев сказал, что военная промышленность Украины будет разрушена. Кроме того, ранее он отметил, что большим шагом к победе над киевским режимом должно стать увеличение производства всех видов вооружения.