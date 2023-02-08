Телевизоры второго поколения с QD-OLED экранами компании будут отличаться еще большей яркостью

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Компания Samsung анонсировала линейку QD-OLED телевизоров второго поколения еще на выставке CES, причем к 55- и 65-дюймовым моделям, которые предлагались в прошлогодней модели S95B, добавилась новая 77-дюймовая модель. Независимо от того, какой размер вы предпочитаете, в этих телевизорах используются новейшие панели OLED с квантовыми точками от Samsung Display, которые обещают значительный прирост яркости - потенциально более 2000 нит - а S95B уже был одним из самых ярких OLED-телевизоров на рынке. Теперь стала известна цена 77-дюймового S95C: она составляет $4 499.

реклама

Это дороже, чем 77-дюймовый G2 от LG (компания еще не объявила цены на серию 2023), но не запредельно: первоначальная цена G2 составляла $4 199,99. Начало поставок S95C запланировано на 15 февраля.

Достигнув новых рекордных показателей яркости, компании Samsung и LG пытаются избавиться от давно укоренившегося мнения о том, что OLED-телевизоры не являются лучшим выбором для просмотра при ярком свете. В последние годы именно в этой области выигрывают ЖК-телевизоры Mini LED. Обе компании идут к этому разными путями: Samsung максимально использует усовершенствования технологии QD-OLED панелей, а LG использует новые алгоритмы и слой микролинз, которые более эффективно направляют свет, производимый ее G3 OLED, на зрителей.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Samsung S95C поддерживает 4K-игры на частоте до 144 Гц, предлагает комплексный игровой центр Gaming Hub (с облачным приложением Xbox от Microsoft для потокового вещания, которое все еще остается эксклюзивным) и имеет встроенный центр SmartThings Hub. Тонкий телевизор поставляется с блоком One Connect, к которому подключаются все ваши устройства. Но единственным камнем преткновения для Samsung, как всегда, является полное отсутствие поддержки Dolby Vision; компания продолжает продвигать HDR10 Plus в качестве предпочтительного варианта.