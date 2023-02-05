Это объясняется более длительной подготовкой экипажа и трудоёмким обслуживанием Абрамсов

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Западные СМИ, ссылаясь на экспертов разного уровня, продолжают публиковать различные документы с размышлениями о танках "Абрамс", обещанных Украине администрацией президента Байдена.

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Напомним: сначала США не намеревались (по выражению Вашингтона) передавать свои танки ВСУ, но затем вынуждены были пообещать их чтобы "оказать давление на Берлин, чтобы он принял такое решение". "Позже, однако, США отрицали, что танки были обещаны для этой цели. Тем не менее, остаётся вероятность того, что немецкие "Леопарды" будут развернуты через несколько недель, а американские "Абрамсы" - в лучшем случае для Украины - осенью.", - заявили в издании.



Financial Times пытается понять или оправдать отсрочку поставки танков "Абрамс" Киеву. Издание публикует статью, в которой делает следующее заявление: "Танки Abrams поставляются позже, потому что они менее пригодны для ВСУ, чем немецкие танки Leopard".

В статье утверждается, что "всё вращается вокруг" газотурбинного двигателя Honeywell AGT мощностью 1500 л.с. Издание приводит высказывание Стива Биддла, старшего научного сотрудника Совета по международным отношениям, который говорит о высоком расходе топлива и сложности двигательной установки: "Это высокая цена за мощное ускорение. Но это также означает больше времени для тренировок экипажа и необходимость принятия дополнительных мер для обеспечения боевой готовности танка."

Согласно заявлению, необходимо большое количество запчастей и расходных материалов, и вся цепочка поставок тормозится в США.

"Оборудование - это то, с чего вы должны начать. Украинской армии нужно только функциональное оружие. Американская система закупок делает все слишком сложным в этом отношении, учитывая сложность обслуживания танков Abrams", - добавил он.

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Также в издании заявили, что научить украинскую армию управлять и обслуживать танки Abrams не проблема, проблема в том, сколько времени на это необходимо потратить.