Игровой "монстр" обойдётся в 4000 долларов

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Новый ноутбук Aorus 17X от Gigabyte теперь доступен для заказа. Он оснащён дискретной видеокартой RTX 4090, мощным 24-ядерным процессором i9-13900HX и QHD 240 Гц экраном. На данный момент это единственная модель компании с топовым видеоускорителем.

Диагональ экрана составляет 17.3 дюйма, а охват цветового пространства заявлен как 100% DCI-P3. Устройство может похвастаться быстрым SSD накопителем на 2 терабайта, поддержкой до 32 Гб оперативной памяти DDR5 (заводская частота установлена 5600 МГц).

Ноутбук имеет серьёзную систему охлаждения с использованием крупной испарительной камеры и четырьмя вентиляторами. Оно и понятно - потребляемая мощность железа достигает 330 Вт, именно на такую величину и заложен комплектный блок питания. Производитель заявляет поддержку нового Wi-Fi 6E и технологии Bluetooth версии 5.2. Операционная система по-умолчанию - Windows 11 Pro.

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Предзаказ можно будет оформить до 8 февраля. После этого ноутбук появится в свободной рознице. Однако стоит девайс немало - заявленная цена равняется 3900 долларов США.