Колумбия, Бразилия, Мексика и Аргентина отказались направлять военную помощь Украине.

Уверенная риторика и попытки увеличить поставки летального оружия Украине не помогли США добиться отгрузки вооружений российского образца от стран Латинской Америки. Правительства Мексики, Бразилии, Колумбии и Аргентины не приняли "щедрое" предложение Пентагона обменять своё вооружение, произведённое в России на натовские аналоги. Все попытки Штатов получить технику и боеприпасы, производимые в РФ, от этих стран провалились.

реклама

С целью проведения переговоров о передаче советского и российского вооружения латиноамериканские страны посетила генерал Лора Ричардсон - представитель Южного командования США. Киевские власти явно не ожидали такого "подвоха" от стран Нового света. Однако в Пентагоне не собираются сдаваться и будут продолжать добиваться поставок вооружения в дальнейшем. Но пока президент Колумбии такую возможность отверг, а Бразилия заявила, что не собирается поставлять боеприпасы. Президент Мексики отверг саму возможность поставки вооружений Киеву, так как не хочет чтобы "оно [вооружение] продолжило убивать людей в Украине". США планирует получить поддержку от Перу и Эквадора, также имеющих у себя на вооружении технику российского производства.