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JavaScript, Java и Python - самые востребованные языки программирования
Это следует из отчёта о состоянии найма в 2023 году
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Навыки JavaScript, Java и Python пользуются наибольшим спросом у рекрутеров, согласно отчету, опубликованному на этой неделе технологическими платформами по подбору персонала CodinGame и CoderPad. Но если предложение этих навыков превышает спрос (т.е. желающих больше чем вакансий), то спрос на TypeScript, Swift, Scala, Kotlin и Go превышает предложение.

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Отчет CodinGame-CoderPad "Состояние найма в 2023 году", опубликованный 10 января, основан на результатах опроса 14 000 профессионалов и предлагает взглянуть на то, что 2023 год может принести рекрутерам и соискателям работы в технологической отрасли. Спрос на навыки JavaScript, Java и Python соответствует предыдущим годам, отмечается в отчете.

Среди фреймворков для разработки наиболее известными и востребованными оказались Node.js, React и .NET Core. Исследование показало, что спрос на Angular превышает предложение, в то время как его популярность среди разработчиков снизилась. Снижение популярности Angular среди разработчиков было отмечено и в только что опубликованном отчете State of JavaScript 2022.

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RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Также отмечается в отчете State of Tech Hiring 2023:

  • Несмотря на нестабильность в технологическом секторе, разработчики чувствуют себя уверенно на своих рабочих местах. Треть опрошенных сообщили, что чувствуют себя более уверенно, чем в прошлом году, а 41% не отметили существенных изменений.
  • Тремя ведущими техническими навыками, которые разработчики хотят освоить, являются веб-разработка, искусственный интеллект/машинное обучение и разработка игр. 
  • Три самых востребованных рекрутерами навыка - это веб-разработка, devops и разработка программного обеспечения для баз данных.
  • Основные проблемы разработчиков на работе включают незапланированные изменения в расписании, неясное руководство и недостаток технических знаний у членов команды.
  • 59% разработчиков не имеют высшего образования в области компьютерных наук. Почти треть считает себя в основном самоучками.
  • Большинство команд в настоящее время являются гибридными между удаленной и очной работой. Только 15% работают на месте 100% времени.
  • Работа разработчика-фрилансера становится всё более популярной.
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#java #javascript #python #язык программирования
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