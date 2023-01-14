Даже при утере накопителя, данные на нём не смогут быть прочитаны злоумышленниками

Компания Kingston представила на выставке CES в этом году первый флэш-накопитель с интерфейсом USB-C с аппаратным шифрованием в серии Kingston IronKey, модель Vault Privacy 50C (IKVP50C).

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В Kingston заявили, что во время пандемии безопасность сотрудников, работающих удаленно, стала серьезной проблемой для управления корпоративными ИТ. В ответ на этот спрос Kingston выпустила первый флэш-накопитель USB Type-C с аппаратным шифрованием Vault Privacy 50C (IKVP50C) в серии Kingston IronKey, чтобы предотвратить потенциальные утечки информации и дыры в безопасности оборудования.

По имеющимся данным, этот флеш-накопитель имеет 256-битную технологию аппаратного шифрования XTS-AES, которая может эффективно противостоять атакам BadUSB и атакам брутфорсом (перебором ключей). Кроме того, Vault Privacy 50 поддерживает режим парольной фразы (Passphrase). Для защиты данных пользователи могут использовать цифровой PIN-код, или наборы слов для установки паролей. Таким образом, даже при утере накопителя, данные на нём не смогут быть прочитаны злоумышленниками.

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Цена и дата выпуска Vault Privacy 50C (IKVP50C) пока не объявлены.