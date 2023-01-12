Заявлена частота дискретизации 384 000 Гц

Если вы намерены слушать аудио высокого разрешения на своем телефоне, используя наушники высокого класса, вам понадобится ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) - и компания Astell & Kern считает, что у нее есть один из лучших вариантов. Компания представила свой третий USB ЦАП, AK HC3. Он обещает очень качественный 32-битный, 384 кГц звук, как и его предшественник HC2, но вы наконец-то сможете использовать микрофон вашей гарнитуры. Вам не придется выбирать между чистым звуком и телефонными звонками.

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В AK HC3 также используется новейший двойной преобразователь ES9219MQ от ESS. Встроенный светодиодный индикатор даже показывает, используете ли вы аудиоформат высокого разрешения. Соединение USB-C поддерживает компьютеры Mac, Windows PC, телефоны Android и многие планшеты (включая последние модели iPad), а для iPhone в коробке есть адаптер Lightning. Пользователи Android получают специальное приложение для тонкой настройки выходного сигнала.

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Предварительные заказы начнутся 20 января, а релиз намечен на 13 февраля. Это не самый высококачественный ЦАП (Q3 от Fiio может работать с частотой 768 кГц), но он лучше многих мобильных вариантов и его легко носить с собой.