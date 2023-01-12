У компании Lucid были очень высокие цели на 2022 год. Первоначально она планировала построить 20 000 автомобилей в течение года. Но из-за проблем с цепочкой поставок и нехватки комплектующих ей пришлось снизить план до 12 000-14 000, а затем еще раз до 6 000-7 000 единиц. Однако, в конечном счете, Lucid превысила этот годовой прогноз.
реклама
Автопроизводитель заявил, что в 2022 году он собрал7 180 электромобилей, из которых 4 369 были поставлены конечному потребителю. В период с октября по декабрь компания произвела 3 493 машины (рост на 53 процента по сравнению с предыдущим кварталом) и поставила 1 932. В декабре компания начала поставки Lucid Air в Европу.
В любом случае, побитие годового прогноза, даже после значительного снижения целевого показателя, является положительным признаком того, что автопроизводитель преодолевает свои производственные проблемы. Между тем, Lucid скоро начнет принимать заказы на свой электрический внедорожник Gravity, поставки которого начнутся в США и Канаде в 2024 году.