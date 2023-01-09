Иск был подан после общенациональной озабоченности по поводу воздействия социальных сетей на психическое здоровье.

Крупнейшая система государственных школ Сиэтла с более чем 49 000 учащихся и 106 школами, подала иск против TikTok, YouTube, Facebook, Snapchat и Instagram.

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Это первый школьный округ в стране, который открыто выступил против гигантов социальных сетей за предполагаемое подстрекательство к кризису психического здоровья на своих платформах. Подав иск 6 января, школьный округ стремится привлечь руководство социальных сетей к ответственности за ухудшение психического здоровья учащихся и подстрекательство к кибербуллингу, надеясь, что окружной суд США в Сиэтле поддержит “максимальные установленные законом гражданско-правовые санкции”.

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Опрос, включенный в иск, показывает, что с 2009 по 2019 год на 30% увеличилось число студентов, которые чувствовали “такую грусть или безнадежность почти каждый день в течение двух недель или более подряд, что [они] перестали заниматься некоторыми обычными делами”. В иске также говорится, что “этот кризис психического здоровья не случаен. Это результат сознательного выбора ответчиков и позитивных действий по разработке и продвижению своих платформ в социальных сетях для привлечения молодежи”.