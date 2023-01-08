Более полумиллиона человек, вложивших деньги в рухнувшего крипто-кредитора Celsius Network, получили серьезный удар по своим надеждам на возврат средств: суд постановил, что деньги принадлежат Celsius, а не вкладчикам.
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Судья постановил, что условия использования Celsius - длинные контракты, которые публикуют многие веб-сайты, но мало кто читает - означали, что "криптовалютные активы стали собственностью Celsius".
Рынок криптовалют резко упал в последние месяцы после того, как Celsius стала первой крупной криптоплатформой, которая потерпела крах, её банкротство в июле заморозило по меньшей мере 4,2 миллиарда долларов для 600 000 американцев и предвещало крах FTX четыре месяца спустя.
"Существует множество других платформ, условия использования которых похожи на условия использования Celsius", - сказал Аарон Каплан, юрист финансово-ориентированной фирмы Gusrae Kaplan Nusbaum. "Клиенты должны понимать риски, которым они подвергаются, размещая свои активы на недостаточно регулируемых платформах", - сказал он.
В течение многих лет Celsius обещала высокие процентные ставки в районе 20 процентов, что побудило многих войти в игру. Celsius заявляла, что обеспечивает доходность людям, которые никогда не смогут сделать это сами. Вот к чему привела жажда лёгкой наживы.