Также заявлено о наличии экрана 2К/120 Гц, поддержке быстрой зарядки 100 Вт и сетей 5G.

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По имеющейся информации, серия OPPO Find X6 будет состоять как минимум из двух версий, Find X6 Standard и Find X6 Pro, и будет отличаться большим круглым модулем с тремя камерами на задней панели и надписью "Hasselblad", что говорит о продолжении сотрудничества Oppo с этой компанией.

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С точки зрения аппаратного обеспечения, они будут работать на базе мобильных платформ MediaTek 9200 и Snapdragon 8 второго поколения соответственно. Модели будут оснащены гибким изогнутым экраном 2K 120 Гц, поддержкой быстрой зарядки 100 Вт и сильными фото- и видеовозможностями.

Согласно последней информации, новый OPPO Find X6 Pro будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой + 50-мегапиксельной сверхширокоугольной (размер сенсора 1/1,56", апертура f/2,2, поддержка автофокуса) + 50-мегапиксельной телефото (размер сенсора 1/1,56", апертура f/2,6, поддержка стабилизации OIS). Основная камера оснащена сенсором Sony IMX989, который в настоящее время является лучшим мобильным сенсором. Он предлагает на 172% большую светочувствительную площадь, а объектив от Hasselblad обеспечит на 76% большую светосилу. Также заявлено о более быстрой фотосъемке. Присутствует поддержка ночной видеосъемки 4K HDR. 32-мп селфи камера оснащена сенсором IMX709 размером 1/2,74" и диафрагмой f/2,4.

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Ожидается, что новая серия OPPO Find X6 появится в продаже в 1 квартале 2023 года.