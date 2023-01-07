По данным вьетнамского технологического СМИ The Pixel, компания Samsung начала внутреннее тестирование своего нового складного смартфона Galaxy Z Fold 5. Эта складная модель будет оснащена чипом Snapdragon 985 от Qualcomm. Таинственный чип построен по 4-нм техпроцессу и может быть процессором Samsung, созданным специально для складных устройств.
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Samsung рассматривала возможность добавления слота S Pen в Galaxy Z Fold 4, но этого не произошло из-за различных ограничений. В Galaxy Z Fold 5, который ожидается в этом году, Samsung наконец-то реализует слот для S Pen. Однако при этом придется пожертвовать толщиной, она увеличится с 6,3 мм до 6,5 мм. Кроме того, вес устройства тоже увеличится, и составит 275 граммов.
Еще одной причиной увеличения веса Galaxy Z Fold 5 является серьезное обновление блока камеры. Сообщается, что задняя панель Galaxy Z Fold 5 будет оснащена тремя сенсорами, главный из которых будет иметь разрешение 108-мегапикселей.
Ожидается, что Z Fold5 будет представлен миру во время мероприятия Samsung Unpacked 2023, которое состоится в августе 2023 года.