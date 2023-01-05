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CES 2023: Samsung представила новый режим работы телевизора для людей со слабым зрением
Новый режим Relumino mode помогает сделать изображение более различимым
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В среду на выставке CES 2023 компания Samsung представила новый режим работы телевизора, который поможет людям со слабым или ограниченным зрением. Функция под названием Relumino Mode выделяет контуры, увеличивает контрастность и улучшает цвета. В результате изображение становится более четким и удобным для восприятия. Технология Relumino от Samsung уже существует в виде мобильного приложения для VR-устройств. Теперь режим Relumino Mode появится на телевизорах Samsung Neo QLED 8K и 4K позднее в этом году. Основная часть послания Samsung на CES в этом году - облегчить жизнь потребителей, "привнеся спокойствие в наш подключенный мир (connected world)", который может "действительно обеспечить лучший, более личный и более интуитивно понятный опыт". Режим Relumino Mode является примером инициатив по обеспечению доступности, на которые Samsung и многие другие технологические компании все больше ориентируются в своих устройствах, таких как телевизоры и смартфоны.

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Ранее в этом году Apple представила функцию обнаружения дверей с датчиками LiDAR для iPad и iPhone, а Amazon анонсировала функцию "tap to Alexa", чтобы люди могли использовать прикосновения вместо голоса для активации.
Помимо режима Relumino Mode для телевизоров, Samsung также показала новую версию очков Relumino, которые впервые дебютировали на выставке CES в 2018 году, а также обновленную версию своего мобильного приложения.

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